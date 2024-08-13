Дефицит бюджета США в июле вырос на 10%

За 10 месяцев фингода он снизился на 6%

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в июле составил $243,74 млрд, что на 10,4% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($220,782 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета США увеличились на 19,6% - до $330,377 млрд против $276,161 млрд годом ранее. Расходы повысились на 15,5% и составили $574,119 млрд по сравнению с $496,943 млрд.

За десять месяцев 2024 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США уменьшилось на 6% - до $1,517 трлн.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода повысился на 10,7%, составив $4,085 трлн.

Расходы выросли на 5,6% - до $5,602 трлн. В том числе процентные выплаты по госдолгу взлетели на 32% и достигли $956 млрд.

Как сообщалось, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2023 фингода, который завершился 30 сентября, превысило $1,695 трлн, увеличившись на 23%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.