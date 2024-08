Уолл-стрит начала неделю без единой динамики

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями торги в начале насыщенной в плане макроэкономических данных недели.

На прошлой неделе Уолл-стрит фиксировала как самое резкое дневное падение, так и самое активное восстановление с 2022 года.

"Мы все знаем, что в августе бывает повышенная волатильность просто за счет меньшей ликвидности на рынке, - сказала Соня Мартен из DZ Bank в интервью Bloomberg. - На прошлой неделе мы видели явно чрезмерную, паническую реакцию, что только доказывает этот тезис".

В среду министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в июле. Опрошенные Trading Economics аналитики ждут замедления инфляции до 2,9% с июньских 3%.

Кроме того, в четверг будут опубликованы данные о розничных продажах и промышленном производстве, а в пятницу - данные о строительстве домов и предварительное значение индекса доверия потребителей.

Также на этой неделе свои квартальные отчетности обнародуют крупные ритейлеры, включая Walmart Inc. (SPB: WMT) и Home Depot Inc. (SPB: HD).

Акции американского регионального банка KeyCorp (SPB: KEY) подскочили на 9% на новости, что канадский The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) покупает 14,9% акций финансовой компании за $2,8 млрд.

Цена бумаг Starbucks Corp. (SPB: SBUX) поднялась на 2,6% на слухах, что инвестиционная компания Starboard Value приобрела долю в сети кофеен и намерена подталкивать компанию к шагам, которые могли бы увеличить стоимость ее акций.

Капитализация Robinhood Markets (SPB: HOOD) выросла на 3,5% после того, как аналитики Piper Sandler улучшили рекомендацию для трейдинговой площадки до "выше рынка" с "нейтрального" уровня, также повысив целевую цену.

Рыночная стоимость B. Riley Financial Inc. рухнула на 52% после того, как инвестиционный банк объявил о приостановке дивидендных выплат и спрогнозировал, что его убыток во втором квартале составит порядка $435-475 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,36% и составил 39357,01 пункта. Лидерами снижения в индикаторе стали акции Boeing Co. (SPB: BA) и Procter & Gamble Co. (SPB: PG), подешевевшие на 2,2%, тогда как котировки бумаг UnitedHealth Group (SPB: UNH) и Walmart Inc. выросли на 1,2%.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось менее чем на 0,01% и составило 5344,39 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 0,21%, до 16780,61 пункта.