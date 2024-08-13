На границе России с Казахстаном возможны ограничения проезда через пункт "Курмангазы"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - На казахстанско-российской границе в пункте пропуска "Курмангазы" с 15 по 28 августа возможны ограничения проезда из-за ремонта дороги, предупредила пограничная служба Комитета нацбезопасности Казахстана.

"В указанный период на сопредельной территории запланирован ремонт дорожного полотна", - сказано в пресс-релизе КНБ.

Остальные пункты работают в штатном режиме, никаких ограничений там не вводилось.