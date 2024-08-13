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ХАМАС потребовал прекращения операций Израиля в Газе для возвращения к переговорам

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Новый лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар заявил, что лишь прекращение боевых действий израильских военных в секторе Газа вернет ХАМАС за стол переговоров. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Лидер ХАМАС Яхья Синвар в сообщении, переданном накануне ночью посредникам из арабских стран, заявил, что, если Израиль настроен серьезно на переговоры, и хочет участия в них ХАМАС, тогда, первым делом, он должен остановить военные операции в Газе, заявили переговорщики", - информирует газета.

Однако, отмечает WSJ, Израиль вряд ли согласится на такие требования с учетом заявлений израильских властей о стремлении победить ХАМАС.

Во вторник в Каире продолжались переговоры израильской делегации и других участников процесса о решении проблемы КПП "Рафах" и Филадельфийского коридора, занятых израильскими военными. Также остается нерешенным вопрос того, кого из палестинских заключенных может освободить Израиль; идет обсуждение мер по обеспечению безопасности в Нецаримском коридоре, который разделяет сектор и который находится под контролем Израиля; а также числа и личностей заложников, которых освободит ХАМАС в рамках сделки.

Ранее лидеры США, Катара и Египта призвали Израиль и ХАМАС возобновить 15 августа переговоры по соглашению о прекращении огня в секторе Газа. Посредники пообещали представить финальный вариант соглашения. По данным WSJ, на этой неделе ожидается прибытие в регион высокопоставленной делегации США.

В свою очередь Израиль выразил готовность принять участие в переговорах, однако в ХАМАС от них отказались. Также в понедельник The Times of Israel со ссылкой на источники сообщал, что в ХАМАС уверены, будто Нетаньяху не относится серьезно к переговорам о перемирии в Газе и готов возобновить их только, чтобы избежать ударов со стороны Ирана и "Хезболлы".

Израиль сектор Газа ХАМАС Яхья Синвар
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