Иран с союзниками могут вместе атаковать Израиль при неудаче этого раунда переговоров по Газе

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Иран, движение "Хезболла" и хуситы могут предпринять нападение на Израиль, если нынешний раунд переговоров по соглашению о перемирии в секторе Газа не принесет результатов, сообщает издание The National со ссылкой на источники.

"Источники The National заявили, что по информации, доступной египетским и катарским посредникам, Иран и его ставленники - "Хезболла" в Ливане и хуситы в Йемене, весьма вероятно, вместе атакуют Израиль, если этот раунд переговоров не приведет к какому-либо ощутимому прогрессу", - отмечает газета.

Вместе с тем собеседники издания утверждали, что движение ХАМАС нацелено бойкотировать переговоры. До этого в ХАМАС планировали все же к ним присоединиться, но затем призвали переговорщиков составить план, как выполнить уже согласованные условия, а не продолжать диалог или выдвигать новые условия. Один из источников уточнил: "надежды на прорыв на переговорах на этой неделе невелики, пока Израиль по-прежнему настаивает на продолжении войны до разгрома ХАМАС, что подрывает усилия посредников".

Ранее лидеры США, Катара и Египта призвали Израиль и ХАМАС возобновить 15 августа переговоры по соглашению о прекращении огня в секторе Газа. Посредники пообещали представить финальный вариант соглашения. По данным газеты The Wall Street Journal, на этой неделе ожидается прибытие в регион высокопоставленной делегации США.

Между тем, в офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху отреагировали на материал The New York Times, согласно которому в июле премьер изложил новые условия к проекту сделки, озвученной еще 27 мая. "Проект 27 июля не включает новых условий и не противоречит плану 27 мая. Это ХАМАС предложило 29 изменений, чему противился премьер", - цитирует The Times of Israel заявление офиса. В частности, речь идет об инспекциях в коридоре "Нецарим", которые, как хочет Израиль, позволит лишь невооруженным гражданским лицам переходить на север сектора Газа - в соответствии с проектом 27 мая, как указывает израильская сторона. Однако The Times of Israel уточняет, что заявление офиса не упоминает нового требования Нетаньяху - сохранить израильский контроль над Филадельфийским коридором между сектором Газа и Египтом.

Во вторник, на который пришлось Девятое ава, национальный день траура еврейского народа, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы, министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в сопровождении сотен сторонников прибыл на Храмовую гору в Иерусалиме; это священное место для приверженцев иудаизма и третье по святости - для мусульман. В нарушении правил часть пришедших, не исповедующих ислам, молилась. Министр в свой черед заявил, что хочет добиться разрешения молиться здесь не только мусульманам. Он также призвал одержать победу над ХАМАС, не участвовать в переговорах в Дохе или Каире.

Позднее в офисе Нетаньяху объявили, что акция с участием Бен-Гвира нарушила статус-кво на Храмовой горе, и что в данном случае отдельный министр не может предпринимать индивидуальные шаги, действовать может лишь все израильское правительство. В канцелярии премьера подчеркнули, что политика властей в отношении Храмовой горы остается неизменной.

Саудовская Аравия осудила инцидент на Храмовой горе, где расположены мусульманские культовые сооружения - мечеть Аль-Акса и Купол Скалы, и призвала соблюдать статус священных мест Иерусалима. Также с критикой выступил МИД Иордании, назвав происшествие "вопиющим нарушением международного права". В МИД Египта призвали международное сообщество противодействовать таким инцидентам, которые по мнению Каира, направлены на разжигание напряженности и подрыв мирных усилий в секторе Газа. Египетские власти отметили, что продолжат работать над созданием палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа приближается к 40 тыс. человек, число раненых превысило 92 тыс. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.