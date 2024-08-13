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Байден не отказывается от присутствия на инаугурации Трампа в случае его победы

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден не исключает, что посетит инаугурацию республиканца Дональда Трампа в январе 2025 года, если экс-президент победит на выборах.

"У меня хорошие манеры, а не как у него", - сказал Байден у Белого дома, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли он присутствовать на потенциальной церемонии инаугурации Трампа "для мирной передачи властных полномочий".

The Hill в свою очередь напоминает, что Трамп не посетил церемонию приведения к присяге Байдена в январе 2021 года.

Байден 21 июля объявил о выходе из президентской гонки. Он призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом в главы государства вице-президента Камалу Харрис. Позднее она заручилась поддержкой достаточного количества делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты США от демократов.

Трамп подверг критике кандидата от демократов, назвав ее некомпетентной.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.

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