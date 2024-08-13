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Трамп считает "удачным ходом" выход Байдена из президентской гонки

Трамп считает "удачным ходом" выход Байдена из президентской гонки
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Республиканской партии экс-глава государства Дональд Трамп назвал "удачным маневром" выход из гонки действующего президента Джо Байдена.

"Это был удачный ход. Это был удачный ход президента Соединенных Штатов", - заявил Трамп в интервью предпринимателю Илону Маску, когда речь зашла о выходе из предвыборной гонки Байдена и выдвижении вице-президента Камалы Харрис.

Как отмечает The New York Times, Трамп "зазвучал гораздо оживленнее", когда собеседники стали обсуждать отказ Байдена от участия в выборах, хотя ранее кандидат-республиканец сетовал, что потерял возможность провести "матч-реванш" с действующим президентом.

Трамп в очередной раз назвал Байдена "ужасным президентом, худшим президентом в истории", и отметил, что считает Харрис "еще более некомпетентной".

Джо Байден Дональд Трамп
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