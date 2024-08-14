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Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 14 августа снизится в 1,7 раза, до 257,3 руб. за т

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 14 августа составляет 257,3 рубля за тонну против 444,4 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снизилась в 1,7 раза и стала минимальной за все время ее действия (с июня 2021 года).

Пошлина на ячмень осталась нулевой, на кукурузу составляет 344,5 рубля за тонну. Пошлина на кукурузу впервые установлена с середины апреля этого года.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $214,8 за тонну на пшеницу ($216,7 неделей ранее), $179,8 - на ячмень ($177,9), $203,1 - на кукурузу ($194,8).

Эти ставки будут действовать по 20 августа включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Базовая цена для расчета пошлин сначала составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.

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