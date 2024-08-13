Продажа зерна из госфонда РФ начнется 19 августа

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Продажа зерна из государственного интервенционного фонда РФ (товарные интервенции) начнется 19 августа, сообщается в графике торгов, размещенном на сайте Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

Согласно сводной ведомости аукционов, на торги выставляется 35,1 тыс. тонн (260 лотов по 135 тонн каждый) пшеницы 3 класса урожаев 2022 и 2023 годов. Это зерно предназначено для мукомольных предприятий Центрального и Приволжского федеральных округов.

Как сообщалось, правительство разрешило в 2024 году продажу из федерального интервенционного фонда до 500 тыс. тонн зерна. Распоряжение об этом было подписано 1 августа. "Пшеница, закупленная в ходе закупочных интервенций в 2014-2016 и 2022-2024 годах, будет реализовываться на биржевых торгах на внутреннем рынке по ценам не ниже минимальной цены реализации и не ниже цены закупки", - говорилось в пресс-релизе правительства.

Федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции формируется в ходе закупочных интервенций. Государство закупает продукцию в интервенционный фонд, когда цены на нее снижаются. Тем самым с рынка убирается излишек, а сельхозпроизводители получают необходимую им поддержку. Решение о продаже зерна из интервенционного фонда принимается при росте цен. Насыщение рынка позволяет поддержать его стабильность, пояснялось в пресс-релизе.

Последний раз товарные интервенции на рынке зерна РФ проводились с перерывами в 2020-2021 годах. В феврале 2022 года Минсельхоз заявил об их завершении. После этого началась подготовка к новым товарным интервенциям "в целях оказания поддержки производителям муки в условиях нестабильной экономической ситуации", сообщало ведомство.

В мае этого года Минсельхоз установил на 2024/2025 сельхозгод минимальные цены для продажи зерна из госфонда. Цена пшеницы 3 класса - 17 160 рублей за тонну с НДС и 15 600 рублей без НДС. На пшеницу 4 класса цена установлена на уровне 16 610 рублей и 15 100 рублей соответственно, на рожь - 12 540 рублей и 11 400 рублей за тонну.

В настоящее время в фонде имеется более 4 млн тонн зерна, значительная часть его - пшеница. Этот объем был закуплен в несколько этапов: с 1 августа по 30 декабря 2022 года (3 млн тонн более чем на 47 млрд рублей) и с 11 декабря 2023 года по 15 июля 2024 года (1,076 млн тонн на 15,4 млрд рублей). Официальных сообщений о завершении закупочных интервенций не было.

Как заявлял ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев, оптимальный объем госфонда должен быть в пределах 3-5 млн тонн.