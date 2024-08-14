Инфляция в Великобритании в июле составила 2,2%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в июле выросли на 2,2% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение потребительских цен на 2,3%.

Инфляция ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем, когда она составила 2%.

В помесячном выражении потребительские цены в Великобритании снизились на 0,2% после повышения на 0,1% в июне.

Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) в июле повысились на 3,3% в годовом выражении (+3,5% месяцем ранее) и на 0,1% в помесячном выражении (+0,2% в июне).

Повышение розничных цен (индекс RPI) в прошлом месяце неожиданно ускорилось до 3,6% в годовом выражении с 2,9% в июне. Именно этот индикатор используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

RPI увеличился на 0,1% в помесячном выражении после подъема на 0,2% месяцем ранее.