Инфляция в Великобритании в сентябре замедлилась до минимума с апреля 2021 г.

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в сентябре выросли на 1,7% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение потребительских цен на 1,9%.

Инфляция в Британии в сентябре замедлилась по сравнению с августовскими 2,2% и была минимальной с апреля 2021 года.

В помесячном выражении потребительские цены не изменились после повышения на 0,3% в августе.

Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) в сентябре повысились на 3,2% в годовом выражении (+3,6% месяцем ранее) и на 0,1% в помесячном выражении (+0,5% в августе).

Повышение розничных цен (индекс RPI) в прошлом месяце замедлилось до 2,7% в годовом выражении с августовских 3,5%. Именно этот индикатор используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

RPI опустился на 0,3% в помесячном выражении после подъема на 0,6% месяцем ранее.