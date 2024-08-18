В Минске заявили о 30-40 полетах разведывательной авиации НАТО у границ в неделю

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Белорусские военные еженедельно фиксируют 30-40 полетов разведывательной авиации НАТО у границ республики, сообщил в воскресенье командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Андрей Лукьянович.

"Непростая военно-политическая обстановка складывается - заблаговременная подготовка к военным конфликтам, к открытому противостоянию против Республики Беларусь и Российской Федерации, именно блока НАТО. Эти полеты, которые мы ежедневно фиксируем, разведывательной авиации - 30-40 полетов в неделю, используя весь арсенал, который имеют страны НАТО", - сказал Лукьянович в интервью гостелеканалу СТВ.

"Также значительное количество тактической авиации - ежедневно до 30 полетов. А во время учений - до 40-50 ежедневных полетов, с отработкой тактики боевого применения нанесения ударов по Калининградской области и по Республике Беларусь", - добавил он.

Командующий ВВС и войсками ПВО отметил, что угрозу несет "не только авиация - еще в Балтийском и Средиземном морях находятся носители крылатых ракет, боезапас которых - более 600 крылатых ракет, способных поражать объекты на территории Республики Беларусь".

С начала 2024 года белорусские военные зафиксировали около 800 полетов авиации НАТО вблизи границы Белоруссии и четыре случая ее нарушения, заявил Лукьянович.

"Наши дежурные экипажи и назначенные экипажи поднимались более 450 раз в этом году по маршрутам патрулирования и в особых случаях - боевого дежурства. У нас дежурные силы несут круглосуточное дежурство, адекватно реагируя на все изменения в обстановке вдоль нашей границы и на полеты, которые проходят на отдалении до 15 км от границы", - добавил он.