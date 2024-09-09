В Минске заявили о концентрации у границ Белоруссии 32 тысяч военных НАТО

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - У белорусской границы сосредоточены 32 тысячи военнослужащих стран НАТО сосредоточены около белорусской границы, сообщил ведомственной телекомпании "ВоенТВ" помощник главы Минобороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"Продолжается наращивание вооруженных сил, в частности, в Евросоюзе, в европейском регионе, уже мы можем видеть до 32 тысяч военнослужащих как США, так и европейских стран-членов НАТО", - сказал он.

"Мы видим милитаризацию Польши. Мы видим процессы, которые позволяют говорить о том, что Литва и Латвия готовы к приему большого контингента иностранных войск. И все это протекает около границ республики Беларусь", - добавил Ревенко.