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В ХАМАС обвинили Нетаньяху в препятствовании переговорам по Газе

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В движении ХАМАС заявили, что правительство премьера Израиля Биньямина Нетаньяху чинит новые препятствия для продолжения переговоров о перемирии в секторе Газа, сообщают в воскресенье ближневосточные СМИ.

Согласно заявлению ХАМАС, Нетаньяху "выдвинул новые условия и требования", которые подрывают возможность переговоров.

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В частности, в группировке заявили, что отвергают новое предложение Израиля, которое касается заложников.

"Мы возлагаем на Нетаньяху полную ответственность за срыв усилий посредников и создание препятствий для достижения соглашения", - добавили в группировке.

В ХАМАС отметили, что продолжают придерживаться своего предложения, выдвинутого 2 июля.

Переговоры по прекращению огня и освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников проходят при посредничестве Катара, Египта и США. На них присутствует израильская делегация. Представители ХАМАС заявили, что не будут участвовать в переговорах, но готовы позже получить обновленную информацию о предложениях Израиля.

В пятницу президент США Джо Байден заявил, что стороны переговоров о прекращении огня в Газе как никогда близки к достижению соглашения.

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