США сохраняют надежу на заключение соглашения по Газе

Блинкен в понедельник встретится с израильскими руководителями

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон считает, что следует продолжать усилия, направленные на заключение соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, сообщают СМИ.

Так, президент США в ответ на вопрос о положении дел на переговорах по данному вопросу заявил журналистам: "Все еще продолжается, мы не сдаемся, все еще возможно".

В пятницу он сказал, что "стороны стали друг другу ближе, чем три дня назад - до того, как начались переговоры в Дохе".

Представитель ХАМАС в Ливане Ахмад Абдулхади заявил Sky News, что оптимизм Байдена - всего лишь попытка успокоить враждебные силы и "никаких улучшений не произошло".

По его словам, заявления Байдена направлены на то, чтобы "ось сопротивления оставалась спокойной и не реагировала на убийства, не скатывалась к региональной войне".

В распространенном накануне заявлении ХАМАС подчеркивается, что правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чинит новые препятствия в ходе переговоров.

Согласно заявлению, Нетаньяху "выдвинул новые условия и требования", которые подрывают возможность достигнуть соглашения.

Движение уточнило, что последнее предложение Израиля соответствует позиции Нетаньяху, оно, в частности, включает его отказ от постоянного прекращения огня в Газе и любого вывода войск из анклава.

"Мы возлагаем на Нетаньяху полную ответственность за срыв усилий посредников и создание препятствий на пути достижения соглашения", - добавили в группировке.

Чтобы изменить ситуацию, на Ближний Восток вылетел американский госсекретарь Энтони Блинкен. В понедельник в Израиле он встретится с президентом Исааком Герцогом, премьером Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом. Затем Блинкен отправится в Каир, где планируется продолжение переговоров, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

Washington Post, комментируя усилия американской администрации, пишет, ссылаясь на информированные источники, что, даже если соглашение будет достигнуто, широко распространены сомнения в том, что оно приведет к прекращению войны в Газе из-за двусмысленности формулировок.

После того, как ХАМАС в течение первых шести недель действия соглашения о перемирии освободит большинство заложников, Израиль и ХАМАС начнут переговоры о постоянном прекращении огня. Но если Израиль посчитает, что эти переговоры провалились, он возобновит военные операции в Газе.