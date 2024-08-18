Российские военные уничтожили в Сирии два места базирования боевиков

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - ВКС России уничтожили за минувшие сутки два места базирования боевиков в горном массиве Эль-Бишри в Сирии, заявил в воскресенье замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"За прошедшие сутки в результате ударов ВКС России уничтожено два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Бишри", - сообщил замруководителя ЦПВС.

Игнасюк также сообщил об опасном сближении самолета ВКС РФ с истребителем возглавляемой США коалиции.

"17 августа с 11:05 до 11:10 над районом Эт-Танф провинции ХОМС на высоте 6700 метров произошло опасное сближение истребителя-бомбардировщика F/А-18 "коалиции" с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии", - заявил он.

Игнасюк отметил, что экипаж АН-30 предпринял меры, необходимые для предотвращения столкновения, "продемонстрировав высокий профессионализм".

По словам замруководителя ЦПВС, авиация коалиции допустила за сутки еще 24 нарушения в небе Сирии.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано шесть случаев нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - проинформировал капитан 1-го ранга.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 18 нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: тремя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, двумя парами истребителей-бомбардировщиков F/А-18, и тремя парами штурмовиков А-10", - добавил он.