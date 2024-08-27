Российские военные сообщили о 17 нарушениях со стороны коалиции в небе над Сирией

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан 1 ранга Олег Игнасюк.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано три случая нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Игнасюк на брифинге во вторник.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф за сутки отмечено 14 нарушений авиацией коалиции правил использования сирийского воздушного пространства: двумя парами истребителей F-15, парой истребителей F-16 и парой штурмовиков А-10 четыре раза.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок не зафиксировано, сказал замруководителя ЦПВС.