Москва и Минск согласовали 27 импортозамещающих проектов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия и РФ согласовали 27 импортозамещающих проектов стоимостью порядка 168 млрд российских рублей, в 25 проектах уже освоены значительные средства, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Виктор Каранкевич.

"С Россией согласовано 27 импортозамещающих проектов на общую сумму около 168 млрд российских рублей. Значительные суммы освоены по 25 проектам, которые находятся в стадии реализации", - сказал вице-премьер в воскресенье в интервью гостелеканалу "Беларусь 1".

"Здесь можно выделить отдельные проекты, направленные на модернизацию действующих производств, увеличение объемов производства и расширение ассортимента выпускаемой продукции на таких крупных промышленных предприятиях, как "Гомсельмаш", "Минский подшипниковый завод", "БЕЛАЗ", "АМКОДОР" и других. Если брать нефтехимический комплекс, то это модернизация основных производственных фондов "Гродно Азота", реализация инвестиционных проектов по выпуску новых продуктов в нефтепереработке", - уточнил Каранкевич.

Он добавил, что также реализуются отдельные проекты в деревообработке.

"Все эти меры принимаются для увеличения объемов конкурентоспособной продукции, которая востребована как внутри страны, так и за ее пределами", - отметил вице-премьер.