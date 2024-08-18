Белоруссия создает систему противодействия БПЛА

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Белоруссии создают систему противодействия беспилотникам, заявил в воскресенье командующий ВВС и войсками ПВО республики Андрей Лукьянович.

"Анализируя военно-политическую обстановку, одна из самых существенных угроз - это все-таки беспилотные летательные аппараты. (...) И на сегодня панацеи, защиты от беспилотных летательных аппаратов нет. Поэтому мы, конечно, не стоим на месте, изучаем весь передовой опыт, в том числе в рамках международного военного сотрудничества", - сказал Лукьянович в интервью гостелеканалу СТВ.

Он отметил, что белорусские военные изучали соответствующий опыт Китая и Ирана.

"В Беларуси мы создаем систему по противодействию беспилотным летательным аппаратам, основная задача которой - обнаружение. У нас передовые станции, в том числе белорусского производства, по обнаружению беспилотных летательных аппаратов. Второй этап - противодействие средствами радиоэлектронной борьбы. И далее идет уничтожение, противодействие именно зенитными ракетными комплексами и авиацией", - уточнил командующий ВВС и войсками ПВО.