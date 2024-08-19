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Корабли береговой охраны КНР и Филиппин столкнулись в спорных водах Южно-Китайского моря

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Китайские и филиппинские корабли столкнулись близ спорной отмели Сяньбинь (Сабина) в Южно-Китайском море, стороны выступили с обвинениями друг друга в инциденте, сообщает Associated Press (AP).

Так, в береговой охране Китая заявили, что два корабля филиппинской береговой охраны вошли в воды недалеко от отмели, игнорируя предупреждение китайской стороны, и намеренно произвели накат на корабль КНР в 03:24 понедельника по местному времени (22:24 воскресенья мск).

"Мы предупреждаем филиппинскую сторону немедленно прекратить провокации, в противном случае она ответит за последствия", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, в нем отмечается, что Китай заявляет о "неоспоримом суверенитете" над островами Спратли, известными по-китайски как острова Наньша, на территории которых находится и отмель Сяньбинь.

Национальная оперативная группа Филиппин в свою очередь сообщила, что два корабля береговой охраны BRP Bagacay и BRP Cape Engano "столкнулись с незаконными и агрессивными маневрами" китайских кораблей береговой охраны.

"Эти опасные маневры привели к столкновениям, причинившим структурные повреждения обоим судам береговой охраны Филиппин", - цитирует агентство заявление группы.

Оперативная группа сообщила, что в результате столкновения BRP Cape Engano с одним из китайских кораблей на палубе филиппинского корабля образовалась пробоина. Через некоторое время другой филиппинский корабль, BRP Bagacay, дважды протаранил по левому и правому борту другой китайский корабль, что привело к незначительным повреждениям.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Отмель Сяньбинь, расположенная примерно в 140 км к западу от островной провинции Филиппин Палаван, является спорной территорией между Китаем и Филиппинами.

КНР Китай Филиппины Южно-Китайское море
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