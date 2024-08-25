Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 13:30

В Южно-Китайском море между кораблями Филиппин и Китая произошел инцидент

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Инцидент с участием Филиппин и КНР произошел в воскресенье в спорной части Южно-Китайского моря в районе отмели Сабина (китайское название - риф Сяньбинь), сообщают западные СМИ.

В Маниле заявили, что судно бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин доставляло еду, топливо и медикаменты филиппинским рыбакам, когда китайские корабли предприняли "агрессивные и опасные маневры" с целью помешать этой миссии. Филиппинская сторона заявила, что корабли пошли на таран и использовали водяные пушки против судна Филиппин, в результате чего экипажу пришлось прекратить миссию.

В свою очередь в береговой охране КНР разъяснили, что ее служащие предприняли "контрольные меры" против судна, которое незаконно вошло в территориальные воды Китая и несколько раз небезопасно сближалось с китайскими кораблями.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. При этом Филиппины укрепляют отношения с США и партнерами в Азии.

Ранее в августе у отмели Сабина уже произошел инцидент с участием филиппинских и китайских кораблей.

При этом в июле Филиппины и КНР достигли соглашения о том, как Манила сможет доставлять грузы филиппинским военным на Второй отмели Томаса (китайское название - Жэньай), принадлежность которого тоже оспаривают эти страны. Эта отмель находится западнее отмели Сабина.

Китай Филиппины Южно-Китайское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Подозреваемый в нападении на посетителей фестиваля в Германии сдался полиции

Подозреваемый в нападении на посетителей фестиваля в Германии сдался полиции

Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 августа

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава ЦАХАЛ объявил о чрезвычайном положении в стране

Глава ЦАХАЛ объявил о чрезвычайном положении в стране
Задержание Павла Дурова во Франции

Посольство РФ во Франции проясняет ситуацию с задержанием Дурова

Посольство РФ во Франции проясняет ситуацию с задержанием Дурова
Задержание Павла Дурова во Франции

Павла Дурова задержали во Франции

Что произошло за день: суббота, 24 августа

Патриарх Кирилл призвал религиозных деятелей мира вступиться за УПЦ

Похороны Алена Делона проходят во Франции

Похороны Алена Делона проходят во Франции

В ФРГ задержали подростка по подозрению в причастности к нападению в Золингене

Неизвестный зарезал трех человек на фестивале в Германии

Неизвестный зарезал трех человек на фестивале в Германии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });