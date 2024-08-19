Блинкен назвал переговоры в Дохе, вероятно, последним шансом закончить войну

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом назвал переговоры в Дохе, "возможно, последним" шансом достичь соглашения о прекращении войны с ХАМАС, передают израильские СМИ.

"Это решающий момент, вероятно, лучшая, а может быть и последняя возможность вернуть заложников домой, добиться прекращения огня и направить всех на лучший путь к прочному миру и безопасности, - сказал Блинкен. - Пришло время всем сказать "да" и не искать оправданий, чтобы сказать "нет""

Президент Израиля возложил вину за неспособность достичь соглашения о прекращении огня и обмене заложников непосредственно на радикальную группировку ХАМАС.

Блинкен находится с визитом в Израиле. После переговоров с Герцогом он встретился в Иерусалиме с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, вечером он должен провести встречу с министром обороны Йоавом Галантом.

Встречи Блинкена в Израиле проходят после состоявшихся в конце прошлой недели в столице Катара Дохе переговоров о прекращении огня в Газе и обмене израильских заложников на палестинских заключенных.

ХАМАС заявил, что Нетаньяху "выдвинул новые условия и требования", которые подрывают возможность достигнуть соглашения. Движение уточнило, что последнее предложение Израиля, в частности, включает его отказ от постоянного прекращения огня в Газе и любого вывода войск из анклава.

"Мы возлагаем на Нетаньяху полную ответственность за срыв усилий посредников и создание препятствий на пути достижения соглашения", - отметили в группировке.

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа проходили с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.

В совместном заявлении США, Катара и Египта по итогам встречи сообщалось, что представители стран-посредников вновь соберутся до конца недели с целью достичь соглашения о прекращении огня в Газе.