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Нетаньяху поддержал предложенную США сделку по Газе

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддерживает предложенную США сделку по освобождению заложников и перемирию в секторе Газа, сообщает канцелярия премьера после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Встреча продлилась примерно три часа. Премьер-министр вновь заявил о поддержке Израилем американского предложения по освобождению заложников, которое также учитывает нужды Израиля в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с точки зрения израильских властей встреча была "позитивной" и прошла в "хорошей атмосфере".

The Times of Israel сообщает, что после встречи с Блинкеном Нетаньяху согласился направить на переговоры по Газе позже на этой неделе делегацию высокого уровня. В нее, как ожидается, войдут глава разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа, руководитель Службы общей безопасности Израиля ("Шин-Бет") Ронен Бар.

Позже глава Госдепа призвал ХАМАС вслед за Израилем согласиться на американские предложения.

По словам Блинкена, Нетаньяху "подтвердил, что Израиль принимает предложение", которое США представили на переговорах между Израилем и ХАМАС в Дохе на прошлой неделе. Палестинская группировка, однако, ранее отвергла это предложение.

"Теперь согласиться должен и ХАМАС", - заявил Блинкен.

The Times of Israel напоминает, что новое предложение США представили на переговорах между Израилем и ХАМАС в Дохе на прошлой неделе. Палестинская группировка его отвергла.

Хроника 07 октября 2023 года – 19 августа 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху США Газа ХАМАС Энтони Блинкен Израиль
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