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Премьер Грузии назвал грядущие парламентские выборы референдумом о войне и мире

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал предстоящие в октябре парламентские выборы принципиально важными, отметив, что от них будет зависеть будущее страны.

"Фактически эти выборы являются референдумом между войной и миром. Это референдум между пропагандой и традиционными ценностями. Думаю, что выбор прост, он в пользу мира, морали и светлого будущего страны", - сказал в понедельник журналистам Кобахидзе.

Он также заявил, что против бывшей партии власти "Единое национальное движение", которая выступает главным оппонентом правящей партии "Грузинская мечта", уже после выборов начнется судебный процесс за развязывание войны в Цхинвальском регионе и другие преступления.

"Общая позиция правящей силы - против партии "Единое национальное движение", которая девять лет преступно правила страной, обязательно должен состояться судебный процесс", - сказал Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Грузия
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