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В Грузии почти 90% избирателей проголосуют на выборах с использованием электронных технологий

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Грузии почти 90% зарегистрированных избирателей на парламентских выборах 26 октября проголосуют с использованием электронных технологий, сообщила на брифинге во вторник вечером пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани.

По ее словам, впервые в истории выборов в Грузии избирательная комиссия будет использовать электронные избирательные технологии в самом широком масштабе.

В частности, в электронном формате будут проходить подсчет голосов и верификация избирателей.

26 октября в Грузии изберут 150 депутатов парламента сроком на четыре года.

Как отметила Иоселиани, всего откроют 3030 избирательных участков, электронное голосование будет организовано на 2262 участках, традиционное голосование - на 768 участках.

Ранее во вторник президент Грузии Саломе Зурабишвили официально назначила проведение парламентских выборов на 26 октября. Со вторника стартовала предвыборная кампания.

Саломе Зурабишвили Грузия
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