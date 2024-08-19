Алена Делона похоронят на этой неделе в коммуне Души

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Французского актера Алена Делона, который скончался накануне в возрасте 88 лет, похоронят в коммуне Души в департаменте Луара, где он прожил большую часть жизни, сообщает в понедельник телеканал BFM TV со ссылкой на источники.

По данным телеканала, церемония пройдет в середине этой недели. На ней будут присутствовать только близкие актера. Отмечается, что такова была последняя воля Делона. Перед смертью он просил не проводить крупных церемоний прощания.

18 августа Делон скончался в возрасте 88 лет. Он ушел из жизни в своем имении Ла Брюлери в коммуне Души. Актер настолько любил это место, которым владел более 50 лет, что хотел быть похороненным на территории имения рядом с могилами десятков его собак.

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в южном пригороде Парижа Со. Его родители развелись, когда Алену не было и пяти лет, после чего оба вступили в браки повторно. Тогда мальчик стал жить с приемными родителями, однако после их смерти вернулся к родным благодаря соглашению о совместной опеке.

Когда Делон был ребенком, его выгнали из нескольких школ за неподобающее поведение, в возрасте 14 лет он некоторое время работал в мясной лавке своего приемного отца. В 17 лет будущий актер был зачислен во французский флот.

После окончания военной службы Делон вернулся во Францию, где работал официантом, портье, секретарем и продавцом-консультантом. Вскоре он посетил Каннский кинофестиваль, где его заметил американский продюсер, который предложил начинающему актеру работу, однако для этого тот должен был выучить английский. Пока Делон учил английский, он встретил режиссера Ива Аллегре и в итоге остался во Франции, снявшись в его фильме "Когда вмешивается женщина", вышедшем в 1957 году.

После этого он стал сниматься в различных картинах, в частности в получивших широкую популярность фильмах "На ярком солнце" (1960), "Рокко и его братья" (1960), "Леопард" (1963) и "Черный тюльпан" (1964). Успех кинокартин, а также привлекательная внешность помогли Делону стать одним из самых популярных актеров во Франции.

Во второй половине 1960-х годов Делон уехал в Голливуд, где снимался в американских фильмах, однако они не имели крупного успеха. После этого он вернулся во Францию.

В 1970-х гадах Делон продолжил сниматься в кино, в том числе в англоязычном, периодически прибегая к попыткам вернуться в Голливуд, однако американские картины с ним все еще не имели успеха, тогда как во Франции популярность актера росла. Также в 1973 году он записал песню Paroles, Paroles вместе с французской певицей Далидой, которая стала одной из самых известных песен на французском языке.

Актер продолжил сниматься в кино в 1980-х и 1990-х и даже получил премию "Сезар" за лучшую мужскую роль в фильме "Наша история" (1984).

В 1999 году Делон получил гражданство Швейцарии, где проживал еще с 1980-х. В XXI веке он принимал роли в кино, сериалах и театральных постановках все реже и реже, пока в 2017 году не заявил, что завершает актерскую карьеру. В 2019 году Делон пережил инсульт и с тех пор редко покидал свой дом.

Делон состоял в отношениях с многими известными актрисами и моделями, в том числе с Роми Шнайдер и Далидой, однако женат был лишь однажды, на модели Натали Бартелеми, в браке с которой родился сон Энтони Делон (1964). Брак продлился с 1964 по 1969 год. Также актеру родила двух детей - Анушку (1990) и Алена-Фабьена (1994) - модель Розали ван Бремен, с которой он познакомился в 1987 году. В 2001 году пара рассталась.

Еще в 1962 году немецкая певица Нико родила сына Ари Пэффгена и заявила, что его отцом являлся Делон, однако отцовство он так и не признал.