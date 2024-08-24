Похороны Алена Делона проходят во Франции

Поклонники французского актера Алена Делона оставляют записи с соболезнованиями возле поместья Фото: EPA/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Церемония похорон французского актера Алена Делона началась в субботу в коммуне Души (департамент Луара, Франция), сообщает телеканал BFM TV.

На похороны пригласили только около 40 человек, так как актер просил не проводить масштабных церемоний прощания. В Души, по данным журналистов, прибыли только два политических деятеля: председатель совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, с которой Делон дружил, а также уходящая с поста министра культуры Рашида Дати.

На похоронах присутствуют родственники, а также - знавшие Делона французские актеры, в том числе Поль Бельмондо - сын Жан-Поля Бельмондо. Изначально ожидалось прибытие итальянской актрисы Клаудии Кардинале, однако она отказалась от этой идеи, пояснив, что настолько опечалена кончиной Делона, что не сможет присутствовать на похоронах.

18 августа Делон скончался в возрасте 88 лет. Он ушел из жизни в своем имении Ла Брюлери в коммуне Души. Актер настолько любил это место, которым владел более 50 лет, что хотел быть похороненным на территории имения рядом с могилами десятков его собак.

Биография актера

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в южном пригороде Парижа Со. В 17 лет будущий актер был зачислен во французский флот. После окончания военной службы Делон вернулся во Францию, где работал официантом, портье, секретарем и продавцом-консультантом. Вскоре он посетил Каннский кинофестиваль, где его заметил американский продюсер, который предложил начинающему актеру работу, однако для этого тот должен был выучить английский.

Пока Делон учил английский, он встретил режиссера Ива Аллегре и в итоге остался во Франции, снявшись в его фильме "Когда вмешивается женщина", вышедшем в 1957 году. После этого он стал сниматься в различных картинах, в частности в получивших широкую популярность фильмах "На ярком солнце" (1960), "Рокко и его братья" (1960), "Леопард" (1963) и "Черный тюльпан" (1964). Успех кинокартин, а также привлекательная внешность помогли Делону стать одним из самых популярных актеров во Франции.

Во второй половине 1960-х Делон уехал в Голливуд, где снимался в американских фильмах, однако они не имели крупного успеха. После этого он вернулся во Францию. В 1970-х Делон продолжил сниматься в кино, в том числе в англоязычном, периодически прибегая к попыткам вернуться в Голливуд, однако американские картины с ним всё еще не имели успеха, тогда как во Франции популярность актера росла.

Также в 1973 году он записал песню Paroles, Paroles вместе с французской певицей Далидой, которая стала одной из самых известных песен на французском языке. Актер продолжил сниматься в кино в 1980-х и 1990-х и даже получил премию "Сезар" за лучшую мужскую роль в фильме "Наша история" (1984). В 1999 году Делон получил гражданство Швейцарии, где проживал еще с 1980-х. В 21-м веке принимал роли в кино, сериалах и театральных постановках все реже и реже, пока в 2017 году не заявил, что завершает актерскую карьеру.

В 2019 году Делон пережил инсульт и с тех пор редко покидал свой дом.