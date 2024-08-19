В Приднестровье возобновили работу пункты регистрации транспорта

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявили о возобновлении работы пунктов регистрации транспорта, которые выдают "нейтральные" номерные знаки приднестровским автомобилям.

"Пункты регистрации транспортных средств (ПРТС) в Тирасполе и Рыбнице возобновляют прием документов на оформление свидетельств согласованного образца и нейтральных номерных знаков для приднестровских владельцев автотранспорта. Решение принято по итогам состоявшегося в конце минувшей недели заседания экспертных групп Кишинева и Тирасполя по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства", - говорится в сообщении.

"Ввиду необходимости принятия молдавской стороной ряда дополнительных нормативных актов на данном этапе к регистрации в ПРТС будут допущены транспортные средства, импортированные в Приднестровье до 24 апреля 2018 года, а также те, владельцы которых ранее получили "форму TV-24"", - добавили в МИД.

"Вопрос регистрации автомобилей, ввезенных после подписания Протокольного решения, обсужден сторонами, и выработка соответствующего механизма ожидается в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

Стороны "согласовали вопросы, связанные с менеджментом очереди, регистрацией транспортных средств жителями Приднестровья, не имеющими документов Молдавии, а также рассмотрели возможные решения по расширению числа приднестровских станций техобслуживания, предоставляющих услуги по техосмотру автомобилей с нейтральными номерными знаками".

В Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии со своей стороны сообщили, что эксперты из Кишинева "подтвердили необходимость предоставления возможности обслуживания заявителей по принципу "живой очереди" параллельно с предварительным программированием, чтобы обеспечить возможность обработки нескольких заявлений".

ПРТС были созданы в соответствии с протокольным решением, подписанным Тирасполем и Кишиневом в апреле 2018 года. Пункты выдают нейтральные номера, которые позволяют водителям из Приднестровья беспрепятственно выезжать за рубеж. Однако они выдаются лишь частному, некоммерческому автотранспорту, к тому же есть ряд условий, в том числе наличие у водителя водительского удостоверения молдавского образца.

До конца 2021 года пункты работали в полнофункциональном режиме, их работа была приостановлена в результате возникших разногласий.