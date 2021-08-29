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Украина вновь отложила запрет на въезд приднестровских автомобилей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Украина отложила вступление в силу запрета на въезд в страну автомобилей с регистрационными номерами Приднестровья, сообщили в Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии.

Теперь дата вступления в силу ограничений - 10 января 2022 года.

В Бюро по реинтеграции напомнили, что "нейтральные номера" можно получить в соответствующих пунктах регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице.

С 1 сентября 2018 года жители Приднестровья получили возможность перерегистрировать свои автомобили, чтобы получить "нейтральные номера", которые дают возможность участвовать в международном движении транспорта. Договоренность об этом была достигнута Кишиневом и Тирасполем при посредничестве ОБСЕ. Молдавия и Украина планировали запретить выезд за рубеж автомобилей с символикой непризнанного Приднестровья с 1 января 2020 года. Затем, по просьбе Кишинева, Киев перенес вступление в силу этого решения на 1 апреля 2021 года, а после - на 1 сентября 2021 года.

Администрация Приднестровья не согласна с запретом, считая, что это ограничивает права жителей Приднестровья.

Украина Молдавия Приднестровье

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