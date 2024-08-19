В Канаде железнодорожные работники планируют забастовку в четверг

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Профсоюз Teamsters Canada Rail Conference, объединяющий сотрудников канадских железнодорожных операторов Canadian National Railway и Canadian Pacific Kansas City, может объявить забастовку в четверг, если стороны не сумеют договориться об условиях нового трудового контракта.

Забастовка такого масштаба может привести к значительным перебоям грузоперевозок в стране и негативно сказаться на торговых потоках между Канадой и Соединенными Штатами, пишет MarketWatch. По правительственным оценкам, эти два оператора ежегодно перевозят грузы на сумму почти 400 млрд канадских долларов ($291 млрд).

Члены Teamsters одобрили забастовку подавляющим большинством голосов. Профсоюз входит в объединение Teamsters Canada, крупнейший профсоюз в транспортно-логистической отрасли Канады, насчитывающий в общей сложности свыше 130 тыс. членов.

Профсоюз главным образом недоволен тем, что предложенные компаниями новые условия трудовых соглашений делают более непредсказуемым график вызова сотрудников на работу, тем самым увеличивая риски, связанные с усталостью персонала. Представители железнодорожных операторов утверждают, что новые контракты никак не касаются графика работы, но предусматривают "конкурентное" увеличение зарплат.