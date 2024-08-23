Железнодорожные грузоперевозки в Канаде возобновятся в ближайшие дни

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Канаде операторы железных дорог Canadian National and Canadian Pacific Kansas City (CPKC) возобновят работу в ближайшие дни, пишет Financial Times со ссылкой на министра торговли страны Стивена Маккиннона.

Canadian National и CPKC накануне не смогли согласовать новые коллективные договоры с профсоюзом Teamsters Canada Rail Conference и перестали допускать сотрудников к работе. В результате были прекращены грузовые перевозки по их железным дорогам, в том числе через границу с США.

Канадские власти предписали компаниям обратиться для разрешения конфликта с профсоюзом в третейский суд.

По оценкам Moody's, ущерб для канадской экономики от локаута может составить 341 млн канадских долларов ($251 млн) в день.