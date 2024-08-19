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Британский бизнесмен Майк Линч пропал после крушения яхты у берегов Сицилии

Британский бизнесмен Майк Линч пропал после крушения яхты у берегов Сицилии
Карабинеры в Портичелло, где продолжаются поиски выживших в крушении яхты
Фото: Vincenzo Pepe/Getty Images

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - У берегов Сицилии рано утром 19 августа в бурю затонула люксовая яхта Bayesian, один человек погиб, спасатели ищут шестерых пропавших без вести, среди которых британский бизнесмен Майк Линч, известный как "британский Билл Гейтс", и его 18-летняя дочь, сообщили британские СМИ.

"Мы весь день проводили поиски, использовали для этого суда и вертолеты и ничего не нашли", - заявил представитель службы гражданской обороны Франческо Венуто.

По его мнению, если бы в море еще были выжившие, "то мы наверняка уже нашли бы их". Ныряльщики, работающие на месте кораблекрушения, сообщили, что яхта находится на дне на глубине в примерно 50 метров. При этом, по их словам, через иллюминаторы они видели тела погибших.

56-метровая яхта затонула неподалеку от населенного пункта Портичелло. Очевидцы рассказали агентству Ansa, что ветер сломал мачту судна, и оно потеряло устойчивость. На борту было 22 человека: 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Спасатели нашли 15 выживших, восьмерым потребовалась госпитализация. Также найдено тело одного погибшего члена экипажа.

Мультимиллионер Майк Линч - сооснователь компании Autonomy.

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