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У спасателей тают надежды найти живыми 6 пропавших после крушения яхты у Сицилии

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Итальянские спасатели совместно с погранслужбой считают маловероятным обнаружить живыми шесть человек, которые по-прежнему считаются пропавшими без вести после крушения люксовой яхты у берегов Сицилии, сообщают во вторник европейские СМИ.

Среди шести человек, которые считаются пропавшими без вести, - британский мультимиллионер Майк Линч, сооснователь компании Autonomy, известный как "британский Билл Гейтс", а также председатель совета директоров Morgan Stanley International, брокерского подразделения банка Morgan Stanley, Джонатан Блумер.

Представитель итальянской погранслужбы Винченцо Дзагарола отметил, что поисковые работы на море и с воздуха ведутся уже около 36 часов.

"Конечно, мы не исключаем, что эти шесть человек в момент трагедии не были заблокированы в каютах, но мы знаем, что судно затонуло быстро. Мы предполагаем, что шесть человек, которые пропали, не успели выбраться", - сказал он в интервью британскому агентству Press Association.

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Отвечая на вопрос о вероятности найти их живыми, Дзагарола заявил: "Никогда не говорите никогда, но, если мыслить здраво, то ответ должен быть "нет".

По информации британских и итальянских СМИ, спасатели, работая на глубине примерно 50 метров, в настоящее время пытаются добраться до кают затонувшей яхты.

Яхта длиной в 56 метров пошла ко дну во время бури утром 19 августа близ сицилийского населенного пункта Портичелло. На судне сначала сломалась мачта, после чего оно потеряло устойчивость и затонуло, сообщает газета Corriere della Sera.

Всего на борту находились 22 человека: 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Спасателям удалось обнаружить 15 выживших. Кроме того, найдено тело одного погибшего члена экипажа.

Сицилия Италия
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