Харрис пообещала выступление Байдена на съезде Демпартии

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис - кандидат в президенты от Демократической партии - появилась на проходящем партийном съезде и в кратком выступлении поблагодарила президента Джо Байдена за его вклад в историю Америки.

Она заявила, что "Америка будет вечно благодарна ему" отметив "историческое лидерство" президента.

Харрис отметила, что Байден вскоре выступит на съезде. Выступление самой Харрис запланировано на последний день работы форума - 22 августа. Как ожидается, она официально объявит, что принимает номинацию партии на участие в ноябрьских президентских выборах, хотя комитет Демократической партии решил заранее провести онлайн-голосование, по результатам которого утвердил ее кандидатуру.