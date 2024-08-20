Клинтон заявила, что Харрис сможет защитить США от "внешних и внутренних врагов"

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон выступила на проходящем в Чикаго съезде Демократической партии и призвала голосовать на президентских выборах за вице-президента Камалу Харрис.

"Камала сможет защитить Америку от внешних и внутренних врагов", - сказала она, добавив, что "мы должны бороться за Камалу и она будет бороться за нас".

Клинтон заявила о готовности Харрис вести борьбу с преступностью и наркотрафиком. Она также отметила, имея в виду соперника Харрис - республиканца Дональда Трампа, что впервые в истории Америки на пост президента баллотируется человек, против которого выдвинуты 34 уголовных обвинения.

Клинтон начала свою речь с благодарности президенту Джо Байдену, сказав, что он "был защитником демократии дома и за рубежом".

"Он вернул достоинство, порядочность и компетентность в Белый дом и показал, что значит быть настоящим патриотом", - подчеркнула она.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.