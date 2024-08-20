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ХАМАС отверг призыв Блинкена принять предложенную США сделку по Газе

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан раскритиковал призыв госсекретаря США Энтони Блинкена принять обновленное предложение по освобождению заложников и перемирию в секторе Газа.

"Мы согласимся только на реализацию предложения Байдена, с которым мы согласились несколько месяцев назад", - заявил Хамдан в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его словам, израильтяне "отказались от вопросов, включенных в предложение Байдена".

"Слова Нетаньяху о согласии на обновленное предложение указывают на то, что администрации США не удалось убедить его принять предыдущее соглашение", - сказал он.

По мнению Хамдана, США "просто выигрывают время, чтобы Израиль продолжил геноцид".

ХАМАС настаивает на том, что соглашение о прекращении огня должно привести к окончательному прекращению войны в Газе и выводу израильских войск.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ХАМАС вслед за Израилем согласиться на американские предложения.

По словам Блинкена, Нетаньяху "подтвердил, что Израиль принимает предложение", которое США представили на переговорах между Израилем и ХАМАС в Дохе на прошлой неделе. "Теперь согласиться должен и ХАМАС", - заявил американский госсекретарь.

ХАМАС Усама Хамдан США Энтони Блинкен Израиль сектор Газа
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