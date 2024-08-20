Миллиардер Эдгар Бронфман собрался купить Paramount за $4,3 млрд

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Американский миллиардер и бывший гендиректор звукозаписывающей компании Warner Music Group Эдгар Бронфман-младший направил официальное предложение о покупке Paramount Global, оценив компанию в $4,3 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Таким образом, бизнесмен пытается сорвать уже согласованную сделку по слиянию Paramount с медиахолдингом Skydance Media, о которой было объявлено в июле.

По словам источников, Бронфман-младший предложил $1,75 млрд за National Amusements Inc., материнскую компанию Paramount, а также пообещал вложить средства в развитие Paramount, включая $1,5 млрд на сокращение долга.

Ранее сообщалось, что Skydance и Paramount согласовали сделку, в рамках первого этапа которой группа инвесторов выплатит $2,4 млрд за National Amusements, а на втором этапе отдаст еще $4,5 млрд за голосующие (класса "A") и неголосующие (класса "B") акции Paramount, плюс предоставят ей $1,5 млрд в виде первичного капитала. В результате слияния будет сформирована компания New Paramount с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне $28 млрд.

Договор о слиянии был одобрен советом директоров Paramount и включал право компании в течение 45 дней запрашивать и рассматривать альтернативные предложения. Этот срок истекает в среду вечером.

Paramount принадлежат кинофраншизы "Лучший стрелок" (Top Gun) и "Губка Боб квадратные штаны", а также телеканалы под брендом CBS (включая спортивные и новостные), Comedy Central, MTV и Nickelodeon, стриминговые сервисы, телеканалы в Великобритании, Австралии, Индии и Аргентине.