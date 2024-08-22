Поиск

Paramount будет рассматривать заявку на покупку от Бронфмана до 5 сентября

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американский медиахолдинг Paramount Global подтвердил, что получил предложение о своей покупке от миллиардера, экс-главы звукозаписывающей компании Warner Music Group Эдгара Бронфмана-младшего.

В миреМиллиардер Эдгар Бронфман собрался купить Paramount за $4,3 млрдМиллиардер Эдгар Бронфман собрался купить Paramount за $4,3 млрдЧитать подробнее

В июле стало известно, что Paramount согласовал слияние со Skydance Media. Договор о слиянии включал право Paramount в течение 45 дней запрашивать и рассматривать альтернативные предложения. Этот срок истек в среду вечером, однако в отношении консорциума инвесторов, от лица которого действует Бронфман, он в соответствии с договором продлен до 5 сентября.

За 45 дней Paramount обратилась с запросами к более чем 50 потенциальным покупателям.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Бронфман изначально предложил $4,3 млрд за National Amusements Inc., материнскую компанию Paramount, и миноритарную долю в самой Paramount, но затем повысил цену до $6 млрд.

Условия сделки Skydance и Paramount предусматривают выплату $2,4 млрд за National Amusements и еще $4,5 млрд за голосующие (класса "A") и неголосующие (класса "B") акции Paramount, а также предоставление ей $1,5 млрд в виде первичного капитала. Предполагается, что в результате слияния будет сформирована компания New Paramount с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне $28 млрд.

Компании принадлежат кинофраншизы "Лучший стрелок" (Top Gun) и "Губка Боб квадратные штаны", а также телеканалы под брендом CBS (включая спортивные и новостные), Comedy Central, MTV и Nickelodeon, стриминговые сервисы, телеканалы в Великобритании, Австралии, Индии и Аргентине.

Nickelodeon Paramount Warner Music CBS Skydance Media Эдгар Бронфман США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ГК Raven Russia ответила на заявления об иске Генпрокуратуры

Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в июле на 25% к маю

Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в июле на 25% к маю

Российский газ подается через Украину на максимальном уровне - 42,4 млн куб. м

"Вкусвилл" в I полугодии увеличил оборот на 33%, до 183 млрд рублей

"Вкусвилл" в I полугодии увеличил оборот на 33%, до 183 млрд рублей

Руководители ФРС готовы начать снижение ставки в сентябре

Цены на российские автомобили за неделю с 13 по 19 августа выросли почти на 1,3%

Цены на российские автомобили за неделю с 13 по 19 августа выросли почти на 1,3%

Ford изменил планы по электровнедорожникам и понесет расходы до $1,9 млрд

Ford изменил планы по электровнедорожникам и понесет расходы до $1,9 млрд

Британский антимонопольный регулятор прекратил расследования в отношении Google и Apple

Британский антимонопольный регулятор прекратил расследования в отношении Google и Apple
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });