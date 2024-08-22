Paramount будет рассматривать заявку на покупку от Бронфмана до 5 сентября

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американский медиахолдинг Paramount Global подтвердил, что получил предложение о своей покупке от миллиардера, экс-главы звукозаписывающей компании Warner Music Group Эдгара Бронфмана-младшего.

В июле стало известно, что Paramount согласовал слияние со Skydance Media. Договор о слиянии включал право Paramount в течение 45 дней запрашивать и рассматривать альтернативные предложения. Этот срок истек в среду вечером, однако в отношении консорциума инвесторов, от лица которого действует Бронфман, он в соответствии с договором продлен до 5 сентября.

За 45 дней Paramount обратилась с запросами к более чем 50 потенциальным покупателям.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Бронфман изначально предложил $4,3 млрд за National Amusements Inc., материнскую компанию Paramount, и миноритарную долю в самой Paramount, но затем повысил цену до $6 млрд.

Условия сделки Skydance и Paramount предусматривают выплату $2,4 млрд за National Amusements и еще $4,5 млрд за голосующие (класса "A") и неголосующие (класса "B") акции Paramount, а также предоставление ей $1,5 млрд в виде первичного капитала. Предполагается, что в результате слияния будет сформирована компания New Paramount с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне $28 млрд.

Компании принадлежат кинофраншизы "Лучший стрелок" (Top Gun) и "Губка Боб квадратные штаны", а также телеканалы под брендом CBS (включая спортивные и новостные), Comedy Central, MTV и Nickelodeon, стриминговые сервисы, телеканалы в Великобритании, Австралии, Индии и Аргентине.