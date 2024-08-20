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Израильские военные на юге Газы обнаружили тела шести погибших заложников

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Служащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время проведения совместной операции со Службой общей безопасности Израиля ("Шин-Бет") на юге сектора Газа обнаружили тела шести израильских заложников в Хан-Юнисе.

"В ходе совместной операции ЦАХАЛ и "Шин-Бет" в Хан-Юнисе обнаружены тела шести заложников", - говорится в сообщении израильских военных, опубликованном в телеграм-канале израильской армии.

Сотрудники израильского Института судебной медицины и полиции страны опознали тела. Отмечается, что группа ЦАХАЛ по вопросу заложников проинформировала семьи скончавшихся израильтян.

The Times of Israel опубликовала фотографии людей, тела которых обнаружили во время операции в Хан-Юнисе. Среди них - два мужчины в возрасте 35 лет и 51 года, и четыре мужчины в возрасте 75 лет и старше.

В заявлении ЦАХАЛ подчеркивается, что израильские военные и сотрудники службы безопасности продолжают прилагать все усилия для возвращения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.

Накануне сообщалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поддерживает предложенную США сделку по освобождению заложников и перемирию Газе. Об этом заявила его канцелярия по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

The Times of Israel сообщает, что Нетаньяху согласился позже на этой неделе направить на переговоры по Газе делегацию высокого уровня. В нее, как ожидается, войдут глава разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа и руководитель "Шин-Бет" Ронен Бар.

Блинкен вслед за Израилем в свою очередь призвал ХАМАС согласиться на американские предложения.

На прошлой неделе в Дохе при посредничестве Катара, Египта и США прошел очередной раунд переговоров по прекращению огня и освобождению удерживаемых в Газе заложников. На них присутствовала израильская делегация. Представители ХАМАС заявили, что не будут участвовать в переговорах, но готовы позже получить обновленную информацию о предложениях Израиля.

Президент США Джо Байден, комментируя переговоры, заявил, что стороны как никогда близки к достижению соглашения.

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