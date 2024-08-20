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Нетаньяху допустил, что сделки с ХАМАС может и не получиться

Со слов родственников удерживаемых заложников, он так заявил на встрече с ними

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с родственниками удерживаемых террористами и израильтян заявил, что не уверен, что с ХАМАС удастся заключить сделку о перемирии и освобождении заложников. Об этом со слов матери одного из заложников заложников пишет The Times of Israel.

"Я не уверен, что мы заключим сделку", - процитировала она.

На этой встрече Нетаньяху также рассказал, что днем ранее он сказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что израильские военные не покинут Филадельфийский коридор на границе сектора Газа и Египта и коридор "Нецарим"", который разделяет северную и южную части сектора Газа.

"Израиль не покинет Филадельфийский коридор и коридор "Нецарим независимо от оказываемого давления. Это стратегические военные и политические активы. Я сообщил об этом Блинкену. Может, я убедил его", - цитирует слова Нетаньяху корреспондент портала Axios Барак Равид в соцсети X.

Ранее Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что достижение соглашения по освобождению заложников и перемирию в Газе усложняет жесткая позиция Нетаньяху. По информации источников издания, Нетаньяху одобрил предложение США, которое включает несколько обновленных требований, зная, что ХАМАС отвергнет его.

19 августа канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что Нетаньяху на встрече с Блинкеном поддержал предложенную США сделку по освобождению заложников и перемирию Газе. Госсекретарь США тогда призвал ХАМАС согласиться на американские предложения.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан отверг призыв Блинкена принять обновленное предложение по перемирию в анклаве.

"Мы пойдем лишь на реализацию предложения Байдена, с которым мы согласились несколько месяцев назад", - сказал он "Аль-Джазире".

На прошлой неделе в Дохе при посредничестве Катара, Египта и США прошел очередной раунд переговоров по прекращению огня и освобождению удерживаемых в Газе заложников. На них присутствовала израильская делегация. Представители ХАМАС заявили, что не будут участвовать в переговорах, но готовы позже получить обновленную информацию о предложениях Израиля.

Президент США Джо Байден, комментируя переговоры, заявил, что стороны как никогда близки к достижению соглашения.

Хроника 07 октября 2023 года – 20 августа 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль Катар США ХАМАС Энтони Блинкен
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