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Чехия готова использовать доходы от активов РФ для закупки снарядов для Украины

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Прага намерена использовать для поддержки Украины доходы от российских средств, замороженных в ЕС, сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

"Несколько недель назад ЕС обратился к нам с предложением использовать доходы от замороженных российских активов для закупки боеприпасов для Украины. Чехия примет участие в такой военной поддержке Украины", - приводит во вторник ее слова министерство обороны страны.

Чернохова отметила, что благодаря использованию этих средств, Чехия сможет поставить Украине несколько сотен тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов.

В мае 2024 года государства-члены ЕС приняли решение о том, что чрезвычайные доходы от замороженных российских активов могут быть использованы для военной поддержки Украины. Общая сумма средств от этих доходов составляет 1,4 млрд евро, часть из них сможет использовать и министерство обороны Чехии.

Поставка боеприпасов в рамках этой инициативы состоится в ближайшие месяцы, отмечает Минобороны Чехии.

Чехия Украина РФ
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