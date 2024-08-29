ЕС передал Украине и поставщикам оружия Киеву 1,4 млрд евро из доходов от активов РФ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз начал передавать доходы от замороженных российских активов украинской стороне и странам блока, которые будут поставлять Киеву вооружение, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы начали использовать доходы от замороженных российских активов. Они уже отправлены Украине и членам ЕС, которые будут предоставлять через эти средства больше оружия Украине", - сказал он журналистам.

Он отметил, что уже отправлены 1,4 млрд евро.