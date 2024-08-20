Оператор токийского метро планирует крупнейшее IPO в Японии за последние годы

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Правительство Японии и власти города Токио планируют разместить на фондовой бирже акции оператора токийского метро в рамках крупнейшего IPO в стране за последние годы. Об этом пишет Nikkei со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, размещение может состояться уже в конце октября. Компания рассчитывает на оценку стоимости от 640 до 700 млрд иен (до $4,78 млрд) и может разместить на бирже до половины от всего объема акций.

Если IPO состоится при указанных оценках стоимости, объем размещения станет рекордным с 2018 года. Тогда SoftBank Group привлекла $23,5 млрд от вывода на биржу своего телекоммуникационного подразделения.

Tokyo Metro прослеживает свою историю с 1920 года. Компания управляет почти 200 км путей и ежедневно перевозит 6,5 млн пассажиров.