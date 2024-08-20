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В ВОЗ считают, что эпидемия оспы обезьян не повторит ситуации с пандемией COVID

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что обладают достаточной информацией об опасном для людей вирусе оспы обезьян и знают, как с ней бороться, сообщают во вторник французские СМИ.

"Оспа обезьян - это не такая большая проблема, которой был коронавирус", - сказал директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

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"Мы знаем, как бороться с оспой обезьян", - подчеркнул он.

14 августа глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с распространением оспы обезьян.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. При лёгком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

ВОЗ оспа обезьян
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