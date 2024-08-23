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В ВОЗ запрашивают около $135 млн на борьбу с оспой обезьян в ближайшие полгода

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - На борьбу с распространением оспы обезьян среди людей необходимо выделить для ВОЗ примерно $135 млн в ближайшие полгода, заявил в пятницу гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Чтобы остановить вспышку оспы обезьян как можно скорее, по нашим первоначальным подсчетам, в ближайшие полгода, в период острой фазы заболевания, потребуется около $135 млн", - сообщил Гебрейесус, высказывания которого приводятся на сайте ВОЗ.

"Борьба со вспышкой оспы обезьян требует комплексной и слаженной работы международного сообщества", - отметил он.14 августа ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с распространением оспы обезьян в ряде стран мира.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. При лёгком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

ВОЗ
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