В ВОЗ запрашивают около $135 млн на борьбу с оспой обезьян в ближайшие полгода

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - На борьбу с распространением оспы обезьян среди людей необходимо выделить для ВОЗ примерно $135 млн в ближайшие полгода, заявил в пятницу гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Чтобы остановить вспышку оспы обезьян как можно скорее, по нашим первоначальным подсчетам, в ближайшие полгода, в период острой фазы заболевания, потребуется около $135 млн", - сообщил Гебрейесус, высказывания которого приводятся на сайте ВОЗ.

"Борьба со вспышкой оспы обезьян требует комплексной и слаженной работы международного сообщества", - отметил он.14 августа ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с распространением оспы обезьян в ряде стран мира.