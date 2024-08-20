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Киргизский Керемет банк временно прекратил денежные переводы через банки РФ

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Керемет банк, контрольный пакет акций которого принадлежит министерству финансов Киргизии, временно прекратил осуществление денежных переводов через российские банки, сообщается на сайте банка.

"Приостановлены денежные переводы через мобильные приложения российских банков Сбербанк, МТС Банк, Тбанк (Тинькофф) и оператора национальной платежной системы РФ АО "НСПК" в обоих направлениях на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

При этом банк отмечает, что доступны переводы по международным системам денежных переводов: "Золотая корона", "Астрасенд", Western Union, "Юнистрим" и Ria.

Накануне киргизский MBank сообщил о приостановке денежных переводов через российские банки.

Керемет банк РФ Киргизия
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