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Киргизский Айыл банк приостановил денежные переводы через Сбербанк

Киргизский Айыл банк приостановил денежные переводы через Сбербанк
Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Киргизский Айыл банк приостановил денежные переводы от клиентов Сбербанка, сообщает пресс-служба киргизского банка.

"Отключены переводы с приложения "Сбер" на карты и счета клиентов ОАО "Айыл банк" с 22 августа на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

При этом переводы через системы "Золотая корона", AstraSend и "Юнистрим" работают с штатном режиме.

Ранее киргизский MBank сообщил о приостановке денежных переводов через российские Сбербанк, ТБанк (ранее Тинькофф банк) и МТС-банк. Позже местный Керемет банк приостановил переводы через мобильные приложения Сбербанка, МТС-банка, ТБанка и оператора национальной платежной системы "Мир" - АО "НСПК" на неопределенный срок.

Золотая корона Astra Сбербанк Айыл банк Киргизия
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