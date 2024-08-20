Министр ВВС США проведет переговоры с главой Минобороны Литвы

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл в среду встретится в Вильнюсе с министром национальной обороны Литвы Лауриньсом Кащюнасом, сообщила во вторник пресс-служба литовского Минобороны.

"21 августа министр ВВС США Фрэнк Кендалл посетит Литву с официальным визитом. В среду он встретится с министром национальной обороны Лауриньсом Кащюнасом, а также представителями литовской армии", - говорится в сообщении.

Минобороны Литвы информирует, что "в ходе двусторонней встречи Кащюнас и Кендалл обсудят ситуацию с безопасностью в регионе, военное присутствие США как эффективный сдерживающий сигнал для России, усиление потенциала противовоздушной обороны, военные приобретения и ситуацию на Украине".