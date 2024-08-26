Литва закупила в Швеции ракеты для переносных ЗРК на 11 млн евро

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Литва закупила у шведской компании SAAB Dynamics ракеты для переносного зенитного ракетного комплекса RBS-70, предназначенного для поражения низколетящих воздушных целей, общей стоимостью порядка 11 млн евро, сообщило литовское Минобороны.

"В литовскую армию поставлены ракеты типа Bolide для переносного зенитного ракетного комплекса RBS-70. Приобретенные ракеты помогут обеспечить более эффективное выполнение задач ПВО. Общая стоимость полученных ракет Bolide составляет около 11 миллионов евро", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в 2024 году на модернизацию литовской армии будет направлено более 45% оборонного бюджета страны или почти 1 млрд евро.