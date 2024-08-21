Bloomberg Green отметил отставание авиакомпаний от планов закупок экологичного топлива

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Европейские авиакомпании используют больше экологически чистого авиационного топлива (Sustainable Aviation Fuel, SAF), чем американские, но отстают от планов по увеличению его закупок. Такой вывод сделал Bloomberg Green на основе анализа корпоративных экологических отчетов за 2023 год.

По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), доля "зеленого" топлива в общем объеме потребления выросла с 0,04% в 2021 году до 0,17% в прошлом году, хотя многие авиаперевозчики пообещали к концу десятилетия получать не менее 10% горючего из более чистых источников.

При этом европейские авиакомпании более активно закупают экологически чистое топливо, чем их конкуренты из США, что отчасти связано с требованием ЕС, по которому аэропорты и авиакомпании с 2025 года должны использовать минимум 2% SAF. Правительство США руководствуется добровольным подходом: предлагает выгодные стимулы для использования дорогостоящего "зеленого" топлива, но не требует его покупать.

Лидером по использованию SAF стала компания DHL, которая 2023 году закупила более 3% экологически чистого топлива - больше, чем все авиаперевозчики США. В отличие от своего конкурента американская корпорация FedEx вовсе не приобретала SAF несмотря на обещание до 30% увеличить его использование к 2030 году.

Среди пассажирских авиаперевозок в прошлом году лидировала группа Air France-KLM с долей использования SAF 1,1%, что в шесть раз больше, чем у ведущей гражданской авиакомпании США United Airlines Holdings Inc., которая закупила 0,17% SAF.

По данным правительства США, количество произведенного или импортированного в страну SAF в первой половине 2024 года удвоилось по сравнению со всем прошлым годом. При этом введение системы обязательных требований приведет к резкому росту цен на авиабилеты, поскольку SAF стоит значительно дороже других видов топлива.

На фоне нехватки SAF из-за медленного строительства новых заводов IATA почти на 20% снизила прогноз по объемам производства "зеленого" авиатоплива к 2030 году.